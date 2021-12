FIFA: Tweejaarlijks WK levert miljarden extra inkomsten op

De financiële gegevens maken deel uit van een algehele haalbaarheidsstudie die de FIFA presenteert.

De positieve rapporten van de FIFA over de financiën staan in schril contrast met de analyse van critici van de voorstellen. Vooral vanuit Europa is veel weerstand. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin ziet vanwege de drukke speelschema's niets in het plan. Datzelfde geldt voor de nationale bonden van de grote Europese landen en de grote Europese clubs. Ook de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL wil dat het WK niet vaker dan eens in de vier jaar is.