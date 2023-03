Feyenoord sleept gelijkspel uit het vuur bij Shakhtar Donetsk

Lange tijd wees niets erop, dat het een nipte ontsnapping zou worden. Feyenoord leek helemaal niets te duchten te hebben van Shakhtar. Bij een corner in de slotfase ging de bal er via de rug van Yaroslav Rakitskyy op onnavolgbare wijze in. Daardoor moest Feyenoord alle zeilen bijzetten om niet voor het eerst sinds eind oktober (Sturm Graz-uit) te gaan verliezen en dat lukte ternauwernood.

De mindere vorm, die Feyenoord de afgelopen wedstrijden tegen FC Groningen en SC Heerenveen had laten zien, had ook zijn weerslag op het spel in de eerste helft. Het team van trainer Arne Slot pakte het initiatief en zorgde ervoor dat het spel zich vrijwel uitsluitend op de helft van Shakhtar Donetsk afspeelde, maar was wel vaak slordig aan de bal, waardoor het enorme veldoverwicht te weinig opleverde. Met name in en om de zestien meter miste Feyenoord nauwkeurigheid. Te veel werd in perspectiefrijke positie een slechte voorzet of eindpass gegeven.

Dmytro Kryskiv probeert het Lutsharel Geertruida (L) lastig te maken. Ⓒ AFP

Szymanski

Bij Feyenoord was er ditmaal een basisplaats voor Sebastian Szymanski. De Poolse middenvelder, die net terug is van een blessure en tegen FC Groningen als invaller zijn rentree had gemaakt, kreeg de voorkeur boven Javairo Dilrosun. Het was voor Szymanski een wedstrijd op vertrouwd terrein, want de frêle Pool speelde zes jaar voor Legia Warschau. Shakhtar maakt in Europees verband gebruik van het Wojska Polskiego-stadion van de Poolse topclub.

Slot had in de aanloop naar het duel met Shakhtar geopperd dat de mogelijkheid bestond, dat hij wellicht wat zou gaan rouleren, omdat sommige spelers fysiek aan hun grenzen beginnen te raken. Op basis van het overleg met de medische staf zou de Feyenoord-trainer daarover een beslissing nemen. Alle beoogde basisspelers hadden het groene licht gekregen, maar in de warming-up haakte Santiago Gimenez af. De Mexicaanse spits werd vervangen door Danilo.

Traoré

Shakhtar Donetsk zag er geen been in om in het thuisduel voor het doel te gaan hangen en te gokken op een enkele counter. Oud-Ajacied Lassina Traoré was in de punt van de Oekraïense aanval totaal onzichtbaar. Door de grote personele problemen, met name achterin was de spoeling dun door schorsingen en blessures, was het uitgangspunt voor de Oekraïners om de wedstrijd goed door te komen en te zorgen, dat er in de tweede wedstrijd nog perspectief was op kwalificatie. Feyenoord had in defensief opzicht niks te duchten van Shakhtar en had de organisatie geweldig voor elkaar met een sterk spelende Mats Wieffer, die als controleur heel wat gevaar wist te bezweren.

Vanwege de oorlog in Oekraïne werd het duel in Warschau gespeeld. Ⓒ AFP

Na rust slaagde Feyenoord er in het uiterst eenzijdige duel beter in om het overwicht ook om te zetten in kansen. Een heel grote kans was er voor Danilo na een prima aanval via Oussama Idrissi en Quilindschy Hartman, maar de inzet van de Braziliaan werd gekeerd door Shakhtar-doelman Anatoliy Trubin. Even daarna schoot Alireza Jahanbakhsh in kansrijke positie rakelings naast.

De boomlange Trubin wist halverwege de tweede helft met zijn 1,99 meter een kopbal van Danilo nog net onder de lat weg te werken. Met Dilorsun en Igora Paixao als verse aanvallende krachten ging Feyenoord op zoek naar de verlossende goal, maar Shakhtar kroop ook iets vaker uit zijn schulp. Bij zo’n zeldzaam moment van Oekraïense dadendrang gaf de ingevallen Gernot Trauner een corner weg, die door Rakitskyy op bijzondere wijze in het doel werd gewerkt. Feyenoord deed alles om in ieder geval nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Doelpogingen van Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida gingen er niet in, maar in de slotminuten was het wel raak voor Bullaude.