Brobbey en Gravenberch sluiten aan bij Oranje

Teun Koopmeiners heeft vanmiddag na terugkeer uit Warschau het trainingskamp verlaten. De middenvelder kwam gisteren in het treffen met Polen direct in de openingsfase ongelukkig in botsing met een tegenstander en hield daar een hersenschudding aan over.

Ook voor Memphis, die aan het begin van de tweede helft wegens een bovenbeenblessure moest worden gewisseld, is er een einde aan het trainingskamp gekomen. Frenkie de Jong, die in het duel met Polen na rust niet meer terugkeerde op het veld, gaat eveneens naar huis. Hij kampt ook met klachten aan zijn bovenbeen.

Nederland speelt zondag 25 september tegen België zijn laatste groepswedstrijd in de UEFA Nations League. Het – uitverkochte - duel in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam begint om 20.45 uur.