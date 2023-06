Dans om Xavi Simons steeds intensiever

Inmiddels is duidelijk geworden dat het bedrag waarvoor Simons door Paris Saint-Germain kan worden teruggehaald – als de speler dat zelf wil – dankzij een clausule in zijn contract slechts 6 miljoen euro bedraagt en niet het intern bij PSV eerder genoemde bedrag van 12 miljoen euro. Dat is natuurlijk een fooi in het internationale voetbal en de aanstaande PSG-trainer Luis Enrique kent Simons goed door hun gedeelde Barcelona-verleden.

PSV meldde vorig jaar bij zijn komst triomfantelijk He’s here to stay, waar steeds was aangenomen dat het toptalent alleen gehuurd zou kunnen worden van Paris Saint-Germain. Simons tekende voor vijf seizoenen en de geluiden vanuit Frankrijk dat PSG hem gemakkelijk zou kunnen terughalen, werden aanvankelijk door PSV weggewoven. In de loop van het jaar is volgens de salamitactiek – slecht nieuws in kleine plakjes opdienen – steeds meer bekend geworden over de clausule in Simons’ contract, die niet alleen deze zomer, maar ook komend jaar van kracht is en dus veel lager is dan eerst gesuggereerd.

Europese topclubs jagen op Simons. Ⓒ ANP/HH

Europese topclubs jagen op toptalent

PSV heeft nog altijd goede hoop Simons ook komend seizoen in het Philips Stadion te hebben, maar gemakkelijk wordt het niet om hem uit de handen van Europese topclubs te houden. PSV onderhandelt met de speler, diens broer Faustino en zijn nieuwe zaakwaarnemer Darren Dein over het openbreken en opwaarderen van het contract. Daarbij staat het eruit slopen van de beruchte PSG-clausule voorop en om dat te bewerkstelligen is PSV bereid om als tegenprestatie een voor Simons financieel gunstige bepaling op te nemen in een nieuw contract, waardoor het toptalent gaat meedelen in een toekomstige klapper.

Arsenal

Bronnen rond PSV geven aan dat recent weer gesproken is met het kamp-Simons over een nieuwe verbintenis. Er heerst optimisme over een positieve afronding van de gesprekken, maar duidelijk is ook dat Simons en zijn begeleiders dankzij de PSG-clausule de touwtjes stevig in handen hebben. Inmiddels wordt het rijtje clubs dat interesse heeft getoond steeds langer met daarbij absolute voetbalgrootmachten als Manchester United, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur en Arsenal. Met name die laatste club zit op het vinkentouw en heeft met Simons’ zaakwaarnemer Darren Dein, een zoon van oud-Arsenal-bestuurder David Dein, een goede ingang.