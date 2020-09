Sport kort: golfer Johnson op weg naar jackpot in Atlanta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Johnson op weg naar de jackpot in Atlanta

07:59 uur De Amerikaanse golfer Dustin Johnson is op weg naar de jackpot. De nummer 1 van de wereld verstevigde in de derde ronde zijn leidende positie in het Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour. Johnson begint met vijf slagen voorsprong aan de laatste ronde, waarin hij de hoofdprijs van 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro) kan binnenhalen.

„Ik heb mijn lot in eigen handen”, zei de Amerikaan, die eind vorige maand al The Northern Trust won, het eerste toernooi uit de play-offs om de FedEx Cup. Johnson eindigde daarna als tweede op het BMW Championship. Hij moest het daar in een play-off om de eindzege afleggen tegen de Spanjaard Jon Rahm.

Op het Tour Championship ging Johnson zondag rond in 64 slagen, zeven onder par. Hij heeft vijf slagen voorsprong op zijn landgenoten Xander Schauffele en Justin Thomas. Rahm staat op de vierde plek met zes slagen achterstand. „Ik heb veel vertrouwen in mijn spel”, zei Johnson. „Ik kijk uit naar de laatste ronde. Als ik dan ook zo speel, dan komt het goed.”

Tennis: Osaka soepel naar laatste acht US Open

07:35 uur Tennisster Naomi Osaka heeft op de US Open soepel de kwartfinales bereikt. De nummer 9 van de wereld, de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit uit de bovenste helft van het speelschema, versloeg Anett Kontaveit uit Estland in de vierde ronde in twee sets: 6-3 6-4. De partij in het lege Arthur Ashe-stadion duurde 1 uur en 12 minuten.

Een vroege break in de eerste set en een late in de tweede waren voor Osaka voldoende om de partij binnen te halen. Zelf kwam de Japanse op haar eigen service geen enkele keer in de problemen. Osaka, twee jaar geleden winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi, neemt het in de kwartfinale op tegen Shelby Rogers. De Amerikaanse nummer 93 van de wereld verraste de als zesde geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië: 7-6 (5) 3-6 7-6 (6). Osaka en Rogers speelden drie keer eerder tegen elkaar, steeds won de Amerikaanse.

Basketbal: Zonder Antetokounmpo komen Bucks terug

07:30 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorlopig kunnen uitstellen. De Bucks wonnen het vierde duel met Miami Heat na verlenging met 118-115. De best presterende ploeg uit de reguliere competitie raakte vroeg in de wedstrijd sterspeler Giannis Antetokounmpo kwijt.

De 25-jarige Griek kreeg weer last van een enkelblessure. Het was vooraf al onzeker of Antetokounmpo kon spelen. Hij probeerde het toch, maar ging in het tweede kwart weer door zijn rechterenkel en moest het veld verlaten. Hij had toen wel al 19 punten gemaakt.

De stand in de serie is nu 3-1 in het voordeel van Miami Heat. Nog nooit wist een ploeg in de play-offs van de NBA na een achterstand van 3-0 alsnog te winnen.