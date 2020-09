Sport kort: Winnende start Pascal Ackermann in Tirreno - Adriatico

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Ackermann wint eerste rit Tirreno - Adriatico

16.23 uur: Wielrenner Pascal Ackermann van Bora-hansgrohe heeft de eerste etappe van de Tirreno - Adriatico gewonnen. De 26-jarige Duitser was in de massasprint de Colombiaan Fernando Gaviria net te snel af. De Deen Magnus Cort eindigde als derde.

Pascal Eenkhoorn van Team Jumbo-Visma kwam als tiende over de finish, in dezelfde tijd als de winnaar. De rit ging over 133 kilometer met start en finish in Lido di Camaiore. Mathieu van der Poel mengde zich niet in de strijd om de voorste plekken en eindigde als 26e.

„Het was echt een mooie sprint”, reageerde Ackermann. „En het is geweldig om een rit in deze prachtige koers te winnen. Het verschil was echter minimaal. Ik was de snelste omdat ik er tot het laatst in bleef geloven en omdat mijn ploeg geweldig werk voor mij heeft gedaan.”

De tweede rit gaat dinsdag over 201 kilometer van Camaiore tot Follonica. De Tirreno-Adriatico, die normaal gesproken in het voorjaar wordt verreden maar vanwege de coronacrisis werd uitgesteld, telt dit jaar acht ritten en eindigt volgende week maandag. Primoz Roglic won de editie van 2019. De Sloveen is momenteel drager van de gele trui in de Tour.

De Italiaanse etappekoers is ondanks de concurrentie van de Ronde van Frankrijk sterk bezet. Naast Van der Poel doen bijvoorbeeld ook de Britse voormalige Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas en de Italiaan Vincenzo Nibali mee.

Voetbal: Ronaldo jaagt op nummer 100 in Zweden

14.48 uur: Een infectie aan een voet hield Cristiano Ronaldo afgelopen week aan de kant, maar de Portugese vedette hoopt dinsdag tegen Zweden wel zijn honderdste doelpunt voor de nationale ploeg te kunnen maken. De 35-jarige aanvaller staat op 99 treffers in 164 interlands. „Blij om terug te zijn”, schreef Ronaldo op Instagram bij foto’s van hem op het trainingsveld.

De aanvaller van Juventus kreeg vorige week last van een infectie. „Zijn voet werd erg rood”, zei bondscoach Fernando Santos. „We beseften dat het om een infectie ging, die met antibiotica moest worden bestreden.” Vanaf de tribune in Porto zag Ronaldo zaterdag hoe zijn teamgenoten de tweede editie van de Nations League begonnen met een overtuigende zege op Kroatië (4-1). Portugal won vorig jaar de eerste editie, door Oranje in de finale te verslaan.

De topscorer aller tijden en recordinternational van Portugal hoopt dinsdag in Stockholm wel in actie te komen. Ronaldo is op jacht naar Ali Daei, de meest trefzekere international ooit bij de mannen. De Iraniër maakte 109 doelpunten voor zijn land. Ronaldo staat tweede op de ’eeuwige’ topscorerslijst.

Voetbal: Makkelie fluit in Nations League en openingswedstrijd eredivisie

12:22 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft dinsdag in Stockholm de leiding over het duel in de Nations League tussen Zweden en Portugal. Vier dagen later fluit de 37-jarige arbiter ook de openingswedstrijd in de eredivisie, tussen FC Utrecht en AZ. Dat duel in De Galgenwaard begint zaterdagmiddag om 16.30 uur, een nieuw aanvangstijdstip in de eredivisie.

Serdar Gözübüyük heeft maandagavond in Olomouc de leiding over Tsjechië - Schotland, een duel uit de B-divisie van de Nations League. De Tsjechen wilden die wedstrijd eigenlijk niet spelen vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie. Op last van de Europese voetbalbond UEFA gaat het duel toch door. Tsjechië heeft daarop een volledig nieuwe staf en spelersgroep samengesteld. David Holoubek fungeert voor één keer als bondscoach.

Voetbal: Laporte en Mahrez van City besmet met coronavirus

11:24 uur Twee spelers van de Engelse voetbalclub Manchester City hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat om de Franse verdediger Aymeric Laporte en de Algerijnse aanvaller Riyad Mahrez. Beide spelers zitten voorlopig in isolatie.

Zowel Laporte als Mahrez vertoont geen symptomen van het coronavirus. „Iedereen bij City wenst Riyad en Aymeric een spoedig herstel in de aanloop naar hun terugkeer op het trainingsveld”, meldde de nummer 2 van de Premier League. De Engelse voetbalcompetitie gaat komend weekeinde weer van start, maar City krijgt wat langer rust omdat de ploeg van trainer Pep Guardiola na het afgelopen seizoen nog meedeed aan de Champions League. City werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Olympique Lyon (1-3).

De eerste competitiewedstrijd van City is op maandag 21 september, uit tegen Wolverhampton Wanderers.

Wielersport: Trentin van CCC naar Team Emirates

10:30 uur De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin verruilt de CCC-ploeg na dit seizoen voor UAE Team Emirates. De sprinter, vorig jaar tweede op de WK in Yorkshire, ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg van de Sloveense kopman Tadej Pogacar. Trentin (31) heeft in alle grote rondes al etappes gewonnen, waarvan drie in de Tour de France. De Italiaan wacht nog op zijn eerste ritzege in de Tour van dit jaar.

CCC stopt aan het einde van dit jaar als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg en dus is het voortbestaan van het team onzeker. In Team Emirates heeft Trentin alvast een nieuwe werkgever gevonden.

Golf: Johnson op weg naar de jackpot in Atlanta

07:59 uur De Amerikaanse golfer Dustin Johnson is op weg naar de jackpot. De nummer 1 van de wereld verstevigde in de derde ronde zijn leidende positie in het Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour. Johnson begint met vijf slagen voorsprong aan de laatste ronde, waarin hij de hoofdprijs van 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro) kan binnenhalen.

„Ik heb mijn lot in eigen handen”, zei de Amerikaan, die eind vorige maand al The Northern Trust won, het eerste toernooi uit de play-offs om de FedEx Cup. Johnson eindigde daarna als tweede op het BMW Championship. Hij moest het daar in een play-off om de eindzege afleggen tegen de Spanjaard Jon Rahm.

Op het Tour Championship ging Johnson zondag rond in 64 slagen, zeven onder par. Hij heeft vijf slagen voorsprong op zijn landgenoten Xander Schauffele en Justin Thomas. Rahm staat op de vierde plek met zes slagen achterstand. „Ik heb veel vertrouwen in mijn spel”, zei Johnson. „Ik kijk uit naar de laatste ronde. Als ik dan ook zo speel, dan komt het goed.”

Tennis: Osaka soepel naar laatste acht US Open

07:35 uur Tennisster Naomi Osaka heeft op de US Open soepel de kwartfinales bereikt. De nummer 9 van de wereld, de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit uit de bovenste helft van het speelschema, versloeg Anett Kontaveit uit Estland in de vierde ronde in twee sets: 6-3 6-4. De partij in het lege Arthur Ashe-stadion duurde 1 uur en 12 minuten.

Een vroege break in de eerste set en een late in de tweede waren voor Osaka voldoende om de partij binnen te halen. Zelf kwam de Japanse op haar eigen service geen enkele keer in de problemen. Osaka, twee jaar geleden winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi, neemt het in de kwartfinale op tegen Shelby Rogers. De Amerikaanse nummer 93 van de wereld verraste de als zesde geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië: 7-6 (5) 3-6 7-6 (6). Osaka en Rogers speelden drie keer eerder tegen elkaar, steeds won de Amerikaanse.

Basketbal: Zonder Antetokounmpo komen Bucks terug

07:30 uur De basketballers van Milwaukee Bucks hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorlopig kunnen uitstellen. De Bucks wonnen het vierde duel met Miami Heat na verlenging met 118-115. De best presterende ploeg uit de reguliere competitie raakte vroeg in de wedstrijd sterspeler Giannis Antetokounmpo kwijt.

De 25-jarige Griek kreeg weer last van een enkelblessure. Het was vooraf al onzeker of Antetokounmpo kon spelen. Hij probeerde het toch, maar ging in het tweede kwart weer door zijn rechterenkel en moest het veld verlaten. Hij had toen wel al 19 punten gemaakt.

De stand in de serie is nu 3-1 in het voordeel van Miami Heat. Nog nooit wist een ploeg in de play-offs van de NBA na een achterstand van 3-0 alsnog te winnen.