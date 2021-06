Serena Williams zat in zelfde schuitje als Naomi Osaka: ’Ik wil haar knuffelen’

De 23-jarige tennisser heeft de afgelopen week veel stof doen opwaaien, nadat ze bekend maakte op Roland Garros de internationale pers niet te woord te staan. Osaka wilde hiermee een statement maken en aandacht vragen voor de mentale gezondheid van tennissers. De organisatie van het Franse toernooi dreigde de viervoudig grandslam-winnares te diskwalificeren, maar het was uiteindelijk Osaka zelf die de stekker uit het toernooi trok.

„Dit is een situatie die ik me nooit had kunnen voorstellen toen ik dit een paar dagen geleden postte. Het beste voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf is dat ik me nu terugtrek, zodat iedereen zich weer op het tennis kan gaan richten in Parijs”, liet Osaka maandagavond in een verklaring weten.

De boycot kon op weinig steun van haar collega’s rekenen. Onder andere Novak Djokovic, Rafael Nadal en Asleigh Barty gaven aan dat praten met de pers „er nou eenmaal bijhoort.” Williams stak Osaka maandagavond wel een hart onder de riem.

„Ik zou willen dat ik haar nu zou kunnen knuffelen”, zei Williams nadat ze na haar zege in de eerste ronde van Roland Garros hoorde van het besluit van Osaka. „Ik weet hoe ze zich voelt, want ik heb ook in dezelfde situatie gezeten.”

Volgens de Amerikaanse moet Osaka nu vooral tijd en ruimte krijgen. „We zijn allemaal verschillende persoonlijkheden en iedereen gaat anders met dingen om. We moeten haar hier mee laten omgaan zoals zij wil en zoals zij denkt dat het beste voor haar is. Dat is het enige wat ik kan zeggen.”

Williams hoopt dat Osaka een klankbord kan vinden. „Je moet eigenlijk voor jezelf kunnen zeggen: ’ik heb hulp nodig bij A, B, C en D en moet met iemand kunnen praten’, of het nu iemand is van de speelstersvakbond WTA of iemand anders in je leven. Ik heb toentertijd wel met iemand kunnen praten en heb mijn hart kunnen luchten. Ik kon dingen die ik niet wilde delen met mijn familie, bij iemand kwijt.”

Sofia Kenin, vorig jaar nog verliezend finaliste op Roland Garros, liet zich op de persconferentie ook uit over het besluit van Osaka om zich terug te trekken. „Ik respecteer haar acties en haar besluit. Iedereen heeft zo zijn eigen problemen. Veel meer kan ik er niet over zeggen, want ik hoor het net pas.” Het zeventienjarige toptalent Coco Gauff steunde de Japanse via Twitter. „Blijf sterk. Ik bewonder je kwetsbaarheid”, schreef de Amerikaanse als reactie op de verklaring van Osaka.