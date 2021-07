Feyenoord ontsnapt in De Kuip aan blamage tegen FC Drita

Feyenoord kwam voortvarend uit de startblokken. Bijna enkele minuten stonden de Rotterdammers met 1-0 voor via Guus Til die vrij kon inkopen. Vijf minuten later stond het al weer gelijk via Marko Simonovski. FC Drita pakte zelfs brutaal de leiding. Na een fout van Leroy Fer tekende Astrit Fazliu voor de 2-1 voor de nummer 2 van Kosovo.

Voor rust had Feyenoord nog kansen op de gelijkmaker. Bryan Linssen kopte een keer over en ook Til had voor de 2-2 kunnen tekenen. Maar ook de Kosovaren hadden kunnen scoren. Feyenoord-goalie Justin Bijlow redde fraai op een stiftvalletje van Fazliu.

Na de rust gingen de Rotterdammers op jacht naar de gelijkmaker. Het was opnieuw Til die na een klein half uur de 2-2 binnen kopte. Snel daarna ging het weer bijna mis voor de ploeg van coach Arne Slot, maar Arbnor Muja wist niet te profiteren van een blunder in de Rotterdamse verdediging.

In de hectische slotfase had FC Drita zelfs nog de betere kansen, maar het was weer Guus Til die in de slotminuten zijn derde treffer van de avond scoorde: 3-2.

In de derde voorronde stuit Feyenoord op de Zwitserse club FC Lüzern. De wedstrijden zijn op donderdag 5 en 12 augustus. Vitesse doet vanaf de derde voorronde ook mee aan de Conference League.