Wakkert tegenwind voor Ajax aan tot orkaankracht?

Voetbal

Premier League-managers gaan los op VAR en arbitrage: ’Wat is het nut?’

Er wordt momenteel waarschijnlijk in geen enkel land zoveel kritiek geleverd op de VAR en de arbitrage in het algemeen als in Engeland. Na de zaterdag in de Premier League waren er bij drie van de zeven wedstrijden clubs die hun woede uit uitten over de scheidsrechters en hun video-assistent.