Prins lijkt kansloos tegen gravelkoning

Dominic Thiem (l) en Rafael Nadal gaan uitmaken wie de beste wordt op Roland Garros Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar maar er is weinig veranderd. Tenminste, als het gaat om graveltennis op het hoogste niveau. Net als in 2018 staan Rafael Nadal en Dominic Thiem tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. En net als vorig jaar is de regerend kampioen uit Spanje de grote favoriet.