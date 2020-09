Nemen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp de rol van Robin Haase over?

Tallon Griekspoor. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Kiki Bertens is de nummer 8 van de tenniswereld en ook Aranxta Rus (ranking 67) telt weer volop mee in de tophonderd. Maar hoe gaat het toch met de Nederlandse mannen? Tallon Griekspoor, Robin Haase en Botic van de Zandschulp zijn de vaandeldragers maar door hun lage ranking niet rechtstreeks geplaatst voor Roland Garros, het uitgestelde grandslamtoernooi dat zondag begint. Toch is er reden voor optimisme, weet coach Dennis Schenk zeker.