Sport Kort: Bogaerts mist net nieuwe mijlpaal

Honkbal: Bogaerts loopt ’Cycle’ mis

08.05 uur: Honkballer Xander Bogaerts was zondag dicht bij een nieuwe mijlpaal in zijn toch al imposante loopbaan. De korte stop van Boston Red Sox slaagde er net niet in een zogenoemde ’Cycle’te realiseren. Daarmee wordt aangegeven dat een slagman in een wedstrijd goed is geweest voor een honkslag, een tweehonkslag, een driehonkslag en een homerun.

Tegen Los Angeles Angels ontbrak alleen de driehonkslag, al was Bogaerts er in de zevende innning nog dichtbij. Boston won met 4-3.

Bogaerts was in de eerste inning goed een honkslag waarop een man binnenkwam, sloeg een homerun - zijn 31e van het seizoen - in de derde inning en liet twee man binnenkomen in de vijfde inning. De Arubaan won met zijn ploeg al twee keer de World Series, in 2013 en 2018.

Anne Van Dam Ⓒ BSR Agency

Golf: Sterke slotronde Van Dam in Portland

07.21 uur: Anne van Dam is dankzij een sterke slotronde in de Cambia Portland Classic alsnog in de top 30 geëindigd. De Nederlandse golfster ging rond in 66 slagen, 6 onder het baangemiddelde, en steeg daardoor van de gedeelde 59e naar de 26e plaats.

Van Dam was in Portland begonnen met ronden van 70 en 69 slagen, maar viel zaterdag terug nadat ze 74 slagen nodig had gehad bij haar derde rondgang. Op de slotdag noteerde ze zes birdies en een eagle, tegenover twee bogeys. Van Dam eindigde zo op 279 slagen, negen onder par.

De Amerikaanse Yealimi Noh verspeelde op de slotdag de toernooizege na een ronde van 71. Hannah Green passeerde haar. De Australische kwam na een ronde van 67 uit op een totaal van 267 slagen, één minder dan Noh en 21 onder par.