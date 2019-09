Sport Kort: Schippers en Hassan ook in finale Brussel

Schippers en Hassan ook in finale Brussel

Dafne Schippers en Sifan Hassan komen vrijdag ook in de tweede en laatste finale van de Diamond League in actie. Schippers komt op de Memorial Van Damme in Brussel in actie op de 100 meter, Hassan loopt de 5000 meter.

Hassan imponeerde vorige week in de eerste finale in Zürich op de 1500 meter. De houdster van het Nederlands record (3.55,30) liep in de laatste ronde al haar concurrentes voorbij en kwam als eerste over de finish in 3.57,08. Ze verdiende 50.000 dollar met de zege. In Brussel strijdt ze om de jackpot van de 5000 meter. Op die afstand scherpte de Nederlandse atlete deze zomer haar Europees record aan tot 14.22,12.

Tweevoudig wereldkampioene Schippers eindigde in Zürich als vierde op de 200 meter in 22,46, ver achter de ontketende Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's, die won in 21,74. Op de 100 meter heeft de Utrechtse dit seizoen 11,04 als beste tijd staan. Drie van haar rivales die ze treft in Brussel, liepen onder de 11 seconden: Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73), Dina Asher-Smith (10,91) en Marie-Josée Ta Lou (10,93).

Tusveld en Storer langer bij Sunweb

12.13 uur: Martijn Tusveld en Michael Storer fietsen ook de komende twee jaar voor profteam Sunweb. Dat maakte de wielerploeg maandag op de rustdag van de Ronde van Spanje bekend. Beide renners zijn momenteel actief in de Vuelta.

Tusveld (25) is bezig aan zijn tweede seizoen bij de op een Duitse licentie uitkomende ploeg. Een zware val in het vroege voorjaar in Parijs-Nice hield hem dit jaar enkele maanden uit competitie. De Utrechter geldt als een talentvol klimmer en tijdrijder en is bezig aan zijn tweede Vuelta. "Na mijn val in maart wist ik dat ik er een tijdje uit zou liggen. Het team liet toen al weten dat ik me geen zorgen hoefde te maken over een nieuw contract. Ik voel me thuis bij deze ploeg", aldus Tusveld.

Ook de Australiër Storer (22) zit in zijn tweede jaar bij Sunweb, waarvoor hij vorig jaar ook al de Ronde van Spanje reed. In zijn eerste jaar bij de ploeg eindigde hij zowel in de Ronde van Yorkshire als de Ronde van Slovenië als vijfde.

Honkbal: Bogaerts loopt ’Cycle’ mis

08.05 uur: Honkballer Xander Bogaerts was zondag dicht bij een nieuwe mijlpaal in zijn toch al imposante loopbaan. De korte stop van Boston Red Sox slaagde er net niet in een zogenoemde ’Cycle’te realiseren. Daarmee wordt aangegeven dat een slagman in een wedstrijd goed is geweest voor een honkslag, een tweehonkslag, een driehonkslag en een homerun.

Tegen Los Angeles Angels ontbrak alleen de driehonkslag, al was Bogaerts er in de zevende innning nog dichtbij. Boston won met 4-3.

Bogaerts was in de eerste inning goed een honkslag waarop een man binnenkwam, sloeg een homerun - zijn 31e van het seizoen - in de derde inning en liet twee man binnenkomen in de vijfde inning. De Arubaan won met zijn ploeg al twee keer de World Series, in 2013 en 2018.

Golf: Sterke slotronde Van Dam in Portland

07.21 uur: Anne van Dam is dankzij een sterke slotronde in de Cambia Portland Classic alsnog in de top 30 geëindigd. De Nederlandse golfster ging rond in 66 slagen, 6 onder het baangemiddelde, en steeg daardoor van de gedeelde 59e naar de 26e plaats.

Van Dam was in Portland begonnen met ronden van 70 en 69 slagen, maar viel zaterdag terug nadat ze 74 slagen nodig had gehad bij haar derde rondgang. Op de slotdag noteerde ze zes birdies en een eagle, tegenover twee bogeys. Van Dam eindigde zo op 279 slagen, negen onder par.

De Amerikaanse Yealimi Noh verspeelde op de slotdag de toernooizege na een ronde van 71. Hannah Green passeerde haar. De Australische kwam na een ronde van 67 uit op een totaal van 267 slagen, één minder dan Noh en 21 onder par.