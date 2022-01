Heracles en boze fans maandag in gesprek over terugkeer Rai Vloet

Vloet keerde vorige week terug op het trainingsveld en viel zaterdag in tijdens de uitwedstrijd tegen NEC (0-0). Enkele tientallen supporters van Heracles wachtten de spelersbus bij terugkeer in Almelo op. Ze gingen in gesprek met onder anderen algemeen directeur Rob Toussaint, voorzitter Henk Bredewoud en trainer Frank Wormuth. Vloet was niet met de spelersbus terug naar Almelo gereisd.

Vloet zat in november samen met een vriend in de auto die op de A4 achterop een andere auto knalde. Eén van de inzittenden, een 4-jarig jongetje, overleed aan de gevolgen van de botsing. De politie bevestigde vorige week dat het Vloet was die achter het stuur had gezeten. Hij was daarbij onder invloed van alcohol.