Luka Ivanusec wil naar Feyenoord, maar moet wachten op akkoord tussen clubs

Het betekent wel dat Dinamo Zagreb zijn international en hoog aangeschreven aanvaller nog elke wedstrijd kan blijven opstellen. Dat gebeurde vrijdagavond ook precies in de eerste competitiewedstrijd tegen Hajduk Split en komende week willen de Kroaten hem ook dolgraag inzetten bij de tweede kwalificatieronde voor de Champions League. Dinsdag speelt Dinamo tegen Astana uit Kazachstan.

Ivanusec is 24 jaar en kan op drie posities in de aanval spelen, waarbij hij het meeste rendement heeft op de linksbuitenpositie. Hij maakte tien doelpunten in vijftien wedstrijden vanaf de linkerflank. Hij is bij uitstek een speler met een individuele actie en dat is precies waar Arne Slot als coach naar op zoek is sinds Oussama Idrissi terug is bij zijn feitelijke werkgever Sevilla.

Danilo

Het Schotse Rangers FC blijft vissen naar Danilo, die als extra spits in Glasgow bij de selectie zou moeten komen. Maar de biedingen van Rangers worden door Feyenoord nog niet serieus genomen en daarom houdt Slot nog geen rekening met een vertrek van de Braziliaanse spits. Feyenoord stelt zich bovendien hard op, omdat het voor vijf of zes miljoen euro geen vervanger kan vinden en alleen al in de eerste twee duels van de Champions League is een topspits hard nodig. Dan is Santiago Gimenez immers geschorst (rood tegen AS Roma in Europa League).

Vanuit Portugal, Engeland, Spanje en Italië wordt Gimenez nauwlettend in de gaten gehouden, maar tot dit weekeinde is van geen enkele kant contact opgenomen met Feyenoord, dat vanwege het lang doorlopende contract (2026) een ijzersterke positie inneemt. Een verrassing kan altijd plaatshebben en daarom houden de scouts alle interessante spitsen in de gaten, maar zowel de directie als de trainer van Feyenoord houden rekening met een langer verblijf van Gimenez. Feyenoord heeft voorlopig de pogingen gestaakt om het grote Armeens-Russische talent Arsen Zakharyan (20) te strikken. Zijn club Dinamo Moskou vraagt meer dan 15 miljoen euro voor de 1,83 meter lange middenvelder.