LIVE AZ op voorsprong tegen Dundee United: 1-0

Volg het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

AZ verloor de uitwedstrijd met 1-0. De geblesseerde Jesper Karlsson, Jens Odgaard en Zinho Vanheusden moeten ook de return aan zich voorbij laten gaan. Die wedstrijd in Alkmaar begint om 21.00 uur.

De winnaar plaatst zich voor de play-offs van de Conference League.

FC Twente - FK Cukaricki

Eerder op de avond plaatste FC Twente zich eenvoudig voor de play-offs. In de Veste van Enschede werd het 4-1 voor de formatie van trainer Ron Jans, die het alleen in het begin van de ontmoeting even moeilijk had. FC Twente had het eerste duel al met 3-1 gewonnen. In de play-offs speelt de club nu tegen het Italiaanse Fiorentina.

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken