Statistieken: AZ en FC Twente in play-offs Conference League

FC Twente - FK Cukaricki

Eerder op de avond plaatste FC Twente zich eenvoudig voor de play-offs. In de Veste van Enschede werd het 4-1 voor de formatie van trainer Ron Jans, die het alleen in het begin van de ontmoeting even moeilijk had. FC Twente had het eerste duel al met 3-1 gewonnen. In de play-offs speelt de club nu tegen het Italiaanse Fiorentina.

