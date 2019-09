Verstappen achtste, Leclerc wint op thuiscircuit Ferrari

Max Verstappen Ⓒ AFP

MONZA - Max Verstappen is in de GP van Italië als achtste geeïndigd. De Nederlander startte als negentiende, had een dramatische start, maar zag zich toch nog als achtste over de streep komen. Charles Leclerc won de race op Monza. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Ferrari wint op het thuiscircuit. Destijds was het Fernando Alonso in de rode bolide.