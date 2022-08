Ronaldo doorbreekt stilte: ’Slechts 5 procent van de berichten over mij klopte’

De aanvaller is nu wel klaar met die verhalen. „De media melden leugens”, schrijft Ronaldo in een reactie op Instagram, waarin hij aangeeft snel duidelijkheid te willen geven. „Ze zullen de waarheid weten als ze mij over een paar weken interviewen. Ik heb een kladblokje en van de honderd nieuwsberichten die in de afgelopen maanden over mij zijn verschenen, klopten er maar vijf. Stel je eens voor hoe dat is.”

Het is niet de eerste keer dat Ronaldo op Instagram de media hekelt. Een jaar geleden deed hij dat ook, toen zijn situatie bij Juventus onder een vergrootglas lag. Uiteindelijk verruilde hij de Oude Dame voor Manchester United, maar heel gelukkig was zijn terugkeer op Old Trafford nog niet. Hoewel hij zelf niet eens zo slecht presteerde, slaagde zijn ploeg er afgelopen seizoen niet in om bij de eerste vier te eindigen, waardoor de formatie van Erik ten Hag dit seizoen uitkomt in de Europa League.

De start onder de nieuwe trainer is ook nog niet top te noemen. Na twee nederlagen, waaronder een 4-0 bij Brentford, staat United vooralsnog laatste in de Premier League.