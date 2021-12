Wout van Aert klopt Mathieu van der Poel bij hun eerste crossduel

Van der Poel, die maar net is hersteld van een knieblessure, finishte op een kleine 50 seconden als tweede. De Belg Toon Aerts, de enige die het befaamde duo nog enige tijd kon bijbenen, werd derde. Het was de twaalfde cross om de wereldbeker van dit seizoen. De Belg Eli Iserbyt heeft de leiding.

Belgisch kampioen Van Aert en Van der Poel treffen elkaar maandag opnieuw, dan in Heusden-Zolder in een cross uit de Superprestigereeks. De eerstvolgende wereldbekerwedstrijd is op 2 januari in het Zeeuwse Hulst.

Bekijk ook: Dít zijn de mooiste Nederlandse hoogtepunten in het wielerjaar 2021