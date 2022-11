Verstappen heeft ook in São Paulo weinig zin in sprintrace

„We racen niet echt”, aldus de wereldkampioen, die ziet dat er te veel op het spel staat om alles te geven. „Er zijn een stuk minder punten te verdienen dan op de zondag. Daarom neemt niemand echt risico’s en zie je ook weinig inhaalacties.”

Een oplossing zou zijn om de uitslag van de sprintrace los te koppelen van de startopstelling voor de Grand Prix. In gesprekken met de teams is dat idee ook al besproken, al is nog geen besluit genomen. In 2023 vinden tijdens zes van de 24 raceweekeinden sprintraces plaats. Ergens in de komende weken wordt bekendgemaakt waar.