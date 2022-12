Schoonvader Real-ster Alaba opgepakt als verdachte in poging tot Duitse staatsgreep

Frank Heppner is een beroemde topkok, gespecialiseerd in Aziatische fusionkeuken, maar mogelijk hield hij er een duister dubbelleven op na. Shalimar Heppner, de partner van David Alaba, was zich van geen kwaad bewust toen ze woensdagavond haar vader wilde gaan opzoeken in zijn restaurant Sra Bua, dat Aziatische fusionkeuken serveert. Het restaurant, dat gevestigd is in het Kempinski-hotel in Jochberg, bleek gesloten en haar vader was nergens te bespeuren.

Het nieuws dat hij was opgepakt in de verijdelde terroristische aanval op het parlement, een zaak die Duitsland in de ban houdt, kwam als een shock.

Blijkbaar zou Frank Heppner af en toe vreemde uitspraken gedaan hebben, maar dat hij actief was in de extreemrechtse Duitse Reichsbürger-beweging, daar had niemand rekening mee gehouden. Volgens een persbericht wordt hij ervan verdacht een actief lid geweest te zijn van de organisatie. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de rekrutering van nieuwe leden.

(Bron: Het Nieuwsblad)