Emotionele Serena Williams onderuit: ’Ik ben hier heel slecht in’

De Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 12 van de wereld en regerend olympisch kampioene, was de 40-jarige Amerikaanse in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Toronto met 6-2 6-4 de baas.

Het einde

Williams maakte eerder deze week in een lang interview met Vogue bekend dat ze binnenkort stopt met tennissen. Wat haar laatste toernooi zal worden werd niet duidelijk, maar dat ze niet meer in Toronto gaat terugkeren wel. Ze ontving daarom bloemen en een staande ovatie van het publiek.

„Het is allemaal heel emotioneel en de afgelopen 24 uur waren interessant. Zoals ik al zei in het artikel: ik ben heel erg slecht in afscheid nemen. Maar, tot ziens Toronto”, zei Williams, die haar tranen niet de baas was. „We houden voor altijd van je, Serena Williams”, schreeuwde de stadionspeaker toen de Amerikaanse het centercourt verliet.

Nummer 24?

Williams begint eind deze maand aan de US Open, waar ze nog één keer een poging waagt haar 24e grandslamtitel te veroveren. Het grandslamtoernooi in New York begint op maandag 29 augustus.

