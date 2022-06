Nations League: Spanje boekt eerste zege, Portugal blijft koploper

Pablo Sarabia, die afgelopen seizoen uitkwam voor Sporting Portugal, maakte na 13 minuten het enige doelpunt in Genève. Hij tikte de bal met links binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Marcos Llorente. De Zwitsers claimden dat de Spanjaard scoorde vanuit buitenspelpositie, maar arbiter Serdar Gözübüyük oordeelde na het zien van de beelden dat van offside geen sprake was. Na afloop werd Gözübüyük belaagd door de spelers van Zwitserland omdat hij te vroeg zou hebben afgefloten.

Spanje was in de Nations League begonnen met een 1-1-gelijkspel tegen Portugal en hield ook aan de uitwedstrijd tegen Tsjechië (2-2) maar één punt over.

Verdediger Joao Cancelo viert de openingstreffer voor Portugal. Ⓒ AFP

Portugal

Portugal was in Lissabon met 2-0 te sterk voor Tsjechië. De doelpunten vielen in de 33e en 38e minuut en kwamen op naam van João Cancelo en Gonçalo Guedes. Beiden scoorden op aangeven van Bernardo Silva.

Cristiano Ronaldo speelde bij Portugal de hele wedstrijd. Hij moest tegen de Spanjaarden op de bank beginnen, maar verscheen tegen Zwitserland (4-0) wel aan de aftrap.

Pavlidis en Limnios trefzeker

Vangelis Pavlidis en Dimitrios Limnios hebben Griekenland in de Nations League aan een overtuigende overwinning op Cyprus geholpen: 3-0. De spits van AZ en de door FC Twente gehuurde aanvaller waren beiden trefzeker in Volos.

Pavlidis maakte er in de twintigste minuut 2-0 van en Limnios bepaalde kort na rust met een hard schot van afstand de eindstand.

Griekenland komt uit in de C-divisie van de Nations League. De Grieken hebben na drie speelronden 9 punten.

Dusan Tadic wordt op zijn hielen gezeten door Joakim Nilsson (L). Ⓒ EPA

Tadic

In de B-divisie wist Ajax-aanvoerder Dusan Tadic met Servië met 1-0 te winnen bij Zweden. Luka Jovic maakte in de blessuretijd van de eerste helft het winnende doelpunt. Tadic deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

In dezelfde poule eindigde het duel tussen Noorwegen en Slovenië doelpuntloos. Bij de Noren deed Erling Haaland de hele wedstrijd mee, maar ook hij wist het verschil niet te maken. De Slovenen speelden het laatste half uur met een tiental na een rode kaart voor Miha Blazic, die de doorgebroken Haaland naar de grond werkte.