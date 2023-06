’Niemand verdient het zo jong te sterven terwijl hij zijn geliefde sport beoefende’ Wielerpeloton in tranen na overlijden Gino Mäder

Kopieer naar clipboard

Mäders landgenoten Stefan Bissegger, Silvan Dillier en Stefan Küng zoeken elkaar op. Ⓒ ANP/HH

De dood van wielrenner Gino Mäder (26) heeft de wielerwereld in rouw gedompeld. Mäder overleed vrijdag aan de gevolgen van zijn val donderdag in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. Renners, ploegen en organisaties sturen via social media condoleances aan zijn ploeg Bahrain-Victorious en de nabestaanden. Terwijl op de plek waar de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland had moeten starten, renners huilend bij elkaar komen.