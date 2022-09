Depay steunt ’broeder’ Wijnaldum: ’Hij gaat er sterker uitkomen’

Depay licht toe: „Dan leef je mee, want hij is een broeder van mij. Ik zie dat hij er nu goed in zit met een positieve mindset. We hebben allemaal ups en downs in ons leven. Dat heb ik ook gehad met een zware knieblessure. Maar hij gaat er zeker sterker uitkomen. Daar wensen wij hem allemaal alle succes mee. We zijn hier ook om hem op te beuren door hem te bellen en dat soort dingetjes.”

Wijnaldum ’emotioneel en verdrietig’

Georginio Wijnaldum heeft voor het eerst iets laten weten over zijn blessure en revalidatie. Hij zegt die te hebben geaccepteerd. De 31-jarige international liep in augustus een breuk van zijn scheenbeen op tijdens een training bij zijn club AS Roma. Wijnaldum mist door de blessure waarschijnlijk ook het WK in Qatar dat in november begint.

„Een snelle update van mij. Ik heb een tijdje niets van mij laten horen, gewoonweg omdat ik emotioneel en bedroefd was door mijn blessure”, zegt Wijnaldum op Instagram. „Ten eerste, sorry daarvoor. Ten tweede kan ik zeggen dat het nu beter met me gaat. Mijn revalidatie gaat goed en ik heb de situatie geaccepteerd zoals die is. Daarom kan ik nu ook 100 procent geven in mijn revalidatie en dat gaat redelijk.”

Wijnaldum bedankt iedereen die hem berichten heeft gestuurd, inclusief zijn vorige clubs. Aan de supporters van AS Roma belooft hij dat hij zo snel als hij kan zal terugkeren. „Ik weet dat het voor jullie ook lastig is. Ik ben pas net bij de club en jullie hadden hoge verwachtingen. Maar er is nog genoeg tijd”, zei hij voordat hij afsloot met ’Forza Roma’.