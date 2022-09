Wijnaldum doorbreekt radiostilte: ’Was emotioneel en bedroefd’

„Een snelle update van mij. Ik heb een tijdje niets van mij laten horen, gewoonweg omdat ik emotioneel en bedroefd was door mijn blessure”, zegt Wijnaldum op Instagram. „Ten eerste, sorry daarvoor. Ten tweede kan ik zeggen dat het nu beter met me gaat. Mijn revalidatie gaat goed en ik heb de situatie geaccepteerd zoals die is. Daarom kan ik nu ook 100 procent geven in mijn revalidatie en dat gaat redelijk.”

Wijnaldum bedankt iedereen die hem berichten heeft gestuurd, inclusief zijn vorige clubs. Aan de supporters van AS Roma belooft hij dat hij zo snel als hij kan zal terugkeren. „Ik weet dat het voor jullie ook lastig is. Ik ben pas net bij de club en jullie hadden hoge verwachtingen. Maar er is nog genoeg tijd”, zei hij voordat hij afsloot met ’Forza Roma’.