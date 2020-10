Hoe gaat de KNVB-beker verder: ’Charme is David tegen Goliath’

„Het is een betaaldvoetbalcompetitie, maar onder de huidige voorwaarden mogen alleen de bvo’s erin spelen”, aldus Jan Bluyssen van de KNVB.

„De charme van het bekertoernooi is echter David tegen Goliath. Het mooiste was toen vijf jaar geleden VVSB de halve finale tegen FC Utrecht speelde en dat een jongen (Maikey Parami red.) die bij de HEMA werkte in de kwartfinale scoorde tegen FC Den Bosch. We hebben dan ook gelijk gezegd dat we er alles aan willen doen om de amateurclubs aan boord te houden. Daarom hebben we gekeken wat het uiterste punt is richting de volgende ronde om nog te spelen. Zo zijn we op begin december uitgekomen. Maar als die wedstrijden dan nog niet gespeeld kunnen worden, dan houdt het voor dit jaar helaas op voor de amateurs.”