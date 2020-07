Real Madrid kan landstitel al ruiken na zege

Met nog drie speelronden te gaan heeft de koploper vier punten voorsprong op FC Barcelona. Als de Catalanen zaterdag tegen Real Valladolid punten verspelen, kan Real maandag bij Granada kampioen worden. De Madrilenen wonnen de Spaanse titel voor het laatst in 2017, ook onder leiding van Zidane.

In het kleine Estadio Alfredo Di Stéfano, waar Real speelt wegens de verbouwing van Bernabeu, schoot Karim Benzema de thuisploeg in de 11e minuut uit een strafschop op 1-0. De scheidsrechter had naar de stip gewezen na een overtreding op Ferland Mendy. Alavés kreeg best kansen, het eerste gevaar kwam van Joselu die op de lat kopte. Vlak voor rust moest Thibaut Courtois redding brengen op een schot van Oliver Burke.

In de tweede helft vertrok Benzema precies op tijd bij een diepe pass en stelde Marco Asensio in staat de 2-0 binnen te tikken. De zege van Real kwam daarna niet meer in gevaar.

Voor Real Sociedad lijkt het seizoen in mineur te eindigen. De ploeg uit San Sebastián stond bij de hervatting van de Spaanse competitie vierde, een plek die aan het einde van het seizoen goed is voor een ticket voor de Champions League. Sindsdien kon de ploeg met oud-eredivisiespelers Martin Ødegaard en Alexander Isak slechts één keer winnen.

Tegen Granada ging het in de slotfase ook mis. Nadat Sociedad was teruggekomen van een 2-0 achterstand zorgde Domingos Duarte vlak voor tijd voor de 3-2-zege voor de bezoekers. Sociedad staat nu zevende en moet vrezen of het zich wel kwalificeert voor de Europa League.