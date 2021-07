Dag 5 Olympische Spelen: Welke Nederlanders komen nog in actie?

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

De strijd om de medailles begon voor TeamNL op de vijfde dag om 02.18 uur. Nederland komt in actie in liefst zes roeifinales. Dit leverde vier medailles op met ook de eerste gouden plakken voor de mannen dubbelvier. Verder werd er zilver gewonnen door de vrouwen vier-zonder en de dubbeltwee bij de mannen. De vrouwen dubbeltwee greep ook nog het brons.

Voor de Nederlandse wielrenners staat woensdag de olympische tijdrit op het programma. Bij de vrouwen won Annemiek van Vleuten goud en zorgde Anna van Breggen ook nog voor het brons. Tom Dumoulin verschijnt later aan de start bij de mannen.

Anna van der Breggen is de regerend wereldkampioen tijdrijden. Ⓒ HH/ANP

Op de vijfde dag van de Olympische Spelen komen judoka’s Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Noël van ’t End (tot 90 kilogram) in actie in de judotempel Nippon Budokan. Zij beginnen om 04.00 uur aan hun jacht op de medailles. Het finaleblok is om 10.00 uur.

In het Tokyo Aquatics Centre zwemt Arno Kamminga in de halve finales van de 200 meter schoolslag (04.21 uur). De Katwijker behoort na het zilver op de 100 school weer tot de medaillekandidaten. In de avondsessie komen Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo in actie in de series van de 100 meter vrije slag.

Verder spelen onder meer de Nederlandse hockeysters en waterpolosters. De hockeysters wonnen overtuigend van Zuid-Afrika met 5-0. De waterpolosters treffen om 11.20 uur Spanje.

Boksster Nouchka Fontijn maakt om 05.18 uur ook voor het eerst haar opwachting en om 10.30 uur is de finale van het dressuur individueel, met Edward Gal en Hans Peter Minderhoud in actie.

