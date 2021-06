Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong kritisch op Oranje

„Zo’n wedstrijd waar het eigenlijk om niets meer draait, is lastig. Je zag ook dat we in de eerste helft bij vlagen veel te gemakzuchtig waren, waardoor we veel meters moesten maken. Nu is dat niet erg, maar tegen grotere tegenstanders wordt dat natuurlijk wel afgestraft”, aldus Wijnaldum tegenover de NOS.

De aanvoerder van Oranje was blij met de inbreng van Donyell Malen, die voorin naast Memphis Depay de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst. „Hij is een enorme dreiging voor verdedigers. Dat geeft mij en Memphis ook meer ruimte. Het is natuurlijk goed als er een speler bij komt die extra kwaliteiten brengt. Met Donyell heb je zo’n speler.”

Frenkie de Jong en Frank de Boer Ⓒ ANP/HH

Frenkie de Jong toonde zich kritisch over de beginfase van Oranje, en spaarde daarbij zichzelf ook niet. „De eerste 25 minuten we waren heel slordig, ik ook. We kregen daardoor geen grip”, erkende De Jong. De middenvelder van FC Barcelona was wel blij met de dynamische voorhoede van Oranje. „Er was veel beweging, veel dynamische spelers, dan kan het heel mooi zijn.”

Malen overtuigde maandagavond bij zijn eerste basisplaats dit EK. „Malen is gewoon een heel goede speler, dreigend in de diepte en hij kan een goal maken. Drie goals is niet slecht, het hadden er meer kunnen zijn.”