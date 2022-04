Circus breekt los rond Erik ten Hag na miljoenendeal met United

Voetbal

’Zware blessure zet streep door restant seizoen Olivier Boscagli’

Een zware tegenvaller voor PSV op weg naar de return in de Conference League tegen Leicester City donderdag en de bekerfinale tegen Ajax zondag. Verdediger Olivier Boscagli heeft tegen RKC een blessure opgelopen, die ernstiger is dan in eerste instantie werd gedacht.