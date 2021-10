Hierom speelt Gernot Trauner altijd met een pleister op zijn neus

In gesprek met Hand in Hand Magazine laat Trauner weten dat zijn pleister-gewoonte is begonnen toen hij nog bij SV Ried speelde. „Ik was een keer wat ziekjes en kon slecht door mijn neus ademen. Onze fysiotherapeut kwam toen met het idee van de pleister. Het werkte, wonderwel.”

„Sindsdien gebruik ik het iedere wedstrijd, maar misschien is het ook wel iets van bijgeloof. Ik heb het niet nodig om goed voetbal te spelen, ik voel me er prettig bij.”