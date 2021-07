Maurits Lammertink ruim twee weken na aanrijding uit ziekenhuis

De 30-jarige Nederlander heeft van de artsen toestemming gekregen om thuis verder te gaan met revalideren. Lammertink werd op 22 juni aangereden door een scooter terwijl hij met zijn gezin aan het wandelen was en raakte daarbij ernstig gewond.

Hij liep onder meer een hersenbloeding op en moest geopereerd worden. Lammertink verkeerde enige tijd in levensgevaar. Zijn Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert meldde na enkele „moeilijke dagen” dat het herstel de goede kant op ging, al had hij toen nog wel hoofdpijn.

De ploeg kwam vrijdag met een update: „Fantastisch nieuws! De operaties waren succesvol voor Maurits Lammertink, die nu terug kan naar huis om zijn herstel voort te zetten met zijn familie.”

De tukker was door zijn ploeg niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk. Lammertink had enkele dagen voor het ongeluk nog meegedaan aan het Nederlandse kampioenschap op de weg in Drenthe. Op zijn erelijst staan etappezeges in de Ronde van België en de Tour du Limousin en de eindzege in de Ronde van Luxemburg.