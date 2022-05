Premium Het beste van De Telegraaf

Legioen-lieveling Gernot Trauner klaar voor finale: ’Borst vooruit en de strijd aan’

Door Jeroen Kapteijns

Gernot Trauner is in zijn eerste seizoen uitgegroeid tot een rots in de branding in de Feyenoord-defensie. Ⓒ BOX TO BOX PICTURES

In de finale van de Conference League tegen AS Roma kan Feyenoord woensdag de kroon zetten op een memorabel seizoen. Een van de grote revelaties is Gernot Trauner geweest. De voor slechts 1 miljoen euro van LASK Linz overgenomen verdediger is uitgegroeid tot een grote steunpilaar in het team van trainer Arne Slot. In de Portugese zon laat Trauner zijn licht schijnen over zijn bijzondere band met de Rotterdamse fans, de zangkunst van zijn kinderen en zijn vurige wens om nog lang voor Feyenoord te spelen.