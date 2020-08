Engelse bondscoach haalt omstreden Harry Maguire alsnog uit selectie

Southgate had Maguire aanvankelijk ’gewoon’ opgeroepen, maar kwam daar toch op terug. „In het licht van de ontwikkelingen van deze avond, kan ik bevestigen dat ik Maguire heb teruggetrokken uit het nationale elftal van Engeland voor de wedstrijden tegen IJsland en Denemarken”, laat de bondscoach weten.

„Zoals ik eerder vandaag heb gezegd, hield ik me het recht voor om de situatie te herzien, Nadat ik heb gesproken met Manchester United en de speler heb ik de beslissing genomen die het beste is in het belang van alle partijen en met het oog op de impact ervan op onze voorbereiding volgende week.”

Juridisch proces

Het juridisch proces tegen Maguire vond dinsdag plaats in Griekenland. De 27-jarige verdediger werd in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis. Maguire was niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Hij had zelf al officieel verklaard onschuldig te zijn.

Maguire mocht zaterdag de cel verlaten nadat hij donderdag op het vakantie-eiland Mykonos was gearresteerd. Hij was verzeild geraakt in een kroegruzie. Agenten trachtten de twee strijdende groepen uit elkaar te halen waarna drie „buitenlanders” zich tegen de politie keerden. Daarbij zou het drietal, onder wie vermoedelijk Maguire, flinke klappen hebben uitgedeeld aan de dienstdoende functionarissen.

Bekijk ook: Harry Maguire verlaat Griekse cel

Het trio verzette zich volgens de politie hevig bij hun arrestatie. Aangekomen op het politiebureau gingen de drie vechtersbazen opnieuw op de vuist met officials, die tevens zwaar werden beledigd en uitgescholden. Later zou één van de arrestanten nog een poging tot omkoping hebben gedaan om strafvervolging te voorkomen.

Maguire verloor vorige week zondag met Manchester United in de halve finales van de Europa League van de latere winnaar Sevilla.