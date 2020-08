Harry Maguire komt niet uit onder proces

De 27-jarige verdediger wordt in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis. Maguire is niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Hij heeft al officieel verklaard onschuldig te zijn.

Maguire mocht zaterdag de cel verlaten nadat hij donderdag op het vakantie-eiland Mykonos was gearresteerd. Hij was verzeild geraakt in een kroegruzie. Agenten trachtten de twee strijdende groepen uit elkaar te halen waarna drie „buitenlanders” zich tegen de politie keerden. Daarbij zou het drietal, onder wie vermoedelijk Maguire, flinke klappen hebben uitgedeeld aan de dienstdoende functionarissen.

Het trio verzette zich volgens de politie hevig bij hun arrestatie. Aangekomen op het politiebureau gingen de drie vechtersbazen opnieuw op de vuist met officials, die tevens zwaar werden beledigd en uitgescholden. Later zou één van de arrestanten nog een poging tot omkoping hebben gedaan om strafvervolging te voorkomen.

Maguire verloor vorige week zondag met Manchester United in de halve finales van de Europa League van de latere winnaar Sevilla. De duurste verdediger van de wereld mist door zijn vermeende misdragingen in Griekenland mogelijk de komende interlands van Engeland in de Nations League tegen IJsland en Denemarken, begin september.