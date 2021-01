Premium Voetbal

Engeltje op de lat bij Ajax

Ajax kroop in de slotseconde door het oog van de naald, maar was tegen Feyenoord opnieuw ’de baas in Amsterdam’ (1-0). Het is wat de harde kern de Rotterdammers maar al te graag inwrijft. Zonder die fans en de grote rivaliteit die bij De Klassieker hoort, was de 152e editie er – zeker uit Amsterdams...