American footballer Tom Brady verlaat Patriots na zes titels

„Mijn carrière gaat nu ergens anders verder, maar ik ben heel dankbaar voor alles wat we samen hebben bereikt”, schrijft de Amerikaan in een open brief op Twitter aan al zijn teamgenoten, stafleden en de medewerkers van de Patriots.

Brady won vorig jaar met de Patriots voor de zesde keer de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football. „Ik weet niet hoe mijn toekomst eruit ziet, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven en carrière”, aldus de Amerikaan, die is getrouwd met het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen.