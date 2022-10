Van de Zandschulp na eenvoudige zege waarschijnlijk tegenover Djokovic

Van de Zandschulp (26) brak de nummer 327 van de wereld direct in de openingsgame en haalde binnen een half uur de eerste set binnen. Nadat de Nederlander in de eerste game van de tweede set zelf werd gebroken, pakte hij zes games op een rij. De eenzijdige partij duurde uiteindelijk een uur en 7 minuten.

In de tweede ronde van het indoortoernooi wacht Van de Zandschulp mogelijk een duel met 21-voudig grandslamkampioen Novak Djokovic, die in de openingsronde de Chileen Cristian Garin treft. Djokovic is als vierde geplaatst in de Kazachse hoofdstad. Nooit eerder speelde Van de Zandschulp tegen de voormalig nummer 1 van de wereld, nu de mondiale nummer 7. De Nederlander staat 34e op de wereldranglijst.

De Spanjaard Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst in Astana. De winnaar van de US Open treft in de openingsronde de Belgische 'lucky loser' David Goffin.