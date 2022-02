Atalanta door Nederlandse assists overtuigend verder in Europa League

Atalanta was het seizoen in de Champions League begonnen, maar moest als nummer 3 achter Manchester United en Villarreal een stap terug doen. In de return in de tussenronde bleek de ploeg, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis en Teun Koopmeiners als invaller, opnieuw te sterk voor Olympiakos.

Kort voor rust nam Atalanta de leiding door een doelpunt van Joakim Maehle. De Deen was door De Roon vrij voor de keeper gezet. Na ruim een uur verdubbelde Ruslan Malinovskyi de voorsprong. De Oekraïner kreeg de bal na een door Koopmeiners opgezette combinatie en schoot van afstand raak. Nog geen drie minuten later zorgde Malinovskyi ook voor de 0-3.

Ook Porto, RB Leipzig en Sevilla gaan verder in de Europa League. Porto speelde met 2-2 gelijk bij Lazio, nadat het vorige week op eigen veld met 2-1 had gewonnen. Leipzig won, na een gelijkspel thuis, met 3-1 bij Real Sociedad; terwijl Sevilla weliswaar met 1-0 verloor bij Dinamo Zagreb, maar thuis met 3-1 had gewonnen.

In de Conference League tussenronde verraste Bodo/Glimt andermaal door Celtic uit te schakelen, Partizan Belgardo ontdeed zich van Sparta Praag, Leicester City was te sterk voor Rangers FC en Olympique Marseille had geen problemen met Qarabag FK. De ploeg uit Azerbeidzjan dacht nog wel een zeer bijzondere treffer te maken, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door.