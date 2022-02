Gio schakelt Dortmund uit, Atalanta door Nederlandse assists overtuigend verder

Rangers pakte na 20 minuten de leiding via een rake strafschop van James Tavernier, maar via Donyell Malen knokte Dortmund zich terug in de tweekamp. Eerst gaf de Nederlander een assist bij een gelijkmaker van Jude Bellingham en even later tikte hij op aangeven van de Brit de 1-2 binnen.

Na rust was het echter weer Tavernier die de Schotten naast Dortmund schoot. Daarmee werd het verweer van de bezoekers geknakt en waren de grootste kansen op de zege nog voor Rangers.

Oranje-assists bij Atalanta

Mede door twee assists van Nederlandse makelij meldt Atalanta Bergamo zich bij de laatste zestien van de Europa League. Op bezoek bij Olympiakos wonnen de Italianen eenvoudig met 0-3, nadat het in eigen huis al 2-1 was geworden voor Atalanta.

Atalanta was het seizoen in de Champions League begonnen, maar moest als nummer 3 achter Manchester United en Villarreal een stap terug doen. In de return in de tussenronde bleek de ploeg, met Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis en Teun Koopmeiners als invaller, opnieuw te sterk voor Olympiakos.

Henry Onyekuru (rechts) probeert Marten de Roon van Atalanta af te stoppen. Ⓒ AP

Kort voor rust nam Atalanta de leiding door een doelpunt van Joakim Maehle. De Deen was door De Roon vrij voor de keeper gezet. Na ruim een uur verdubbelde Ruslan Malinovskyi de voorsprong. De Oekraïner kreeg de bal na een door Koopmeiners opgezette combinatie en schoot van afstand raak. Nog geen drie minuten later zorgde Malinovskyi ook voor de 0-3.

Ook Porto, RB Leipzig en Sevilla gaan verder in de Europa League. Porto speelde met 2-2 gelijk bij Lazio, nadat het vorige week op eigen veld met 2-1 had gewonnen. Leipzig won, na een gelijkspel thuis, met 3-1 bij Real Sociedad; terwijl Sevilla weliswaar met 1-0 verloor bij Dinamo Zagreb, maar thuis met 3-1 had gewonnen.

Daarnaast is Real Betis verder. Het schakelde Zenit Sint-Petersburg uit. De wedstrijd trok vanwege de Russische invasie in Oekraïne van te voren veel aandacht. Uiteindelijk gebeurde er niet zo veel al werd in de slotfase wel op curieuze wijze een goal van Zenit afgekeurd. Daardoor werd het geen verlenging, maar voegt Betis zich na een 2-3 zege in Rusland bij de laatste zestien.

Conference League

In de Conference League tussenronde verraste Bodo/Glimt andermaal door Celtic uit te schakelen, Partizan Belgardo ontdeed zich van Sparta Praag, Leicester City was te sterk voor Rangers FC en Olympique Marseille had geen problemen met Qarabag FK. De ploeg uit Azerbeidzjan dacht nog wel een zeer bijzondere treffer te maken, maar dat feestje ging uiteindelijk niet door. Ook Slavia Praag voegt zich vrijdag bij de clubs die gaan loten door Fenerbahçe uit te schakelen.