Exotische en oer-Hollandse roeister Laila Youssifou groeide op met kaas en fufu: ’Ik had graag meer meegekregen van mijn vaders cultuur’

Door Steven Kooijman

In het pinksterweekeinde gaat Laila Youssifou samen met Roos de Jong (links op kleine foto) een gooi doen naar de Europese titel in de dubbeltwee. Vorig jaar wonnen ze zilver op de EK én WK. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - In de oer-Hollandse roeisport valt haar exotische naam direct op. Wat ook opvalt, is de indrukwekkende opmars van Laila Youssifou (27) op het water, haar innemende persoonlijkheid en haar relativeringsvermogen. In het pinksterweekeinde gaat de Delftse studente in het Sloveense Bled samen met Roos de Jong een gooi doen naar de Europese titel in de dubbeltwee. Over huidskleur, familiebanden en een eigen wil.