Vierde titel in acht seizoenen Warriors brengen NBA-dynastie weer tot leven: ’Absurd goed, mede mogelijk gemaakt door Steph Curry’

Andre Iguodala, Draymond Green, Klay Thompson en Stephen Curry (vlnr) met de bokaal. Voor Curry was er bovendien de MVP-trofee. Ⓒ ANP/HH

De Golden State Warriors legden in de afgelopen Nederlandse nacht beslag op de NBA-titel. Met een zege van 103-90 op de Boston Celtics werden de Warriors in ’game 6’ voor de vierde keer in acht jaar tijd de kampioen van de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. De Amerikaanse sportmedia hebben niets dan lof voor het sterrenensemble van coach Steve Kerr en vedette Steph Curry, die voor het eerst in zijn loopbaan bovendien MVP van de finale werd.