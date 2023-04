Champions League: Spalletti rekent met Osimhen op halve finaleplaats Napoli

Napoli mist dinsdag middenvelder André-Frank Zambo Anguissa en centrale verdediger Min-Jae Kim, die beiden geschorst zijn. Spaletti gelooft echter dat de aanvallende dreiging van de topscorer uit de Serie A een grotere impact zal hebben in de belangrijkste Europese wedstrijd uit de historie van Napoli. De club staat voor het eerst in de kwartfinales van de Champions League.

Spalletti heeft er vertrouwen in dat de ploeg de achterstand kan goedmaken. „Ik zal alleen gelukkig zijn als we doorgaan. Ik haal niet veel troost uit alleen een goede prestatie”, zei de coach. „Je hebt altijd de kans om een achterstand goed te maken. Ik ga ervan uit dat het team precies dat zal doen.”

AC Milan gaat de speelwijze niet aanpassen nu bij Napoli steraanvaller Osimhen weer inzetbaar is. Trainer Stefano Pioli erkent de kracht van de spits, „maar we hebben onze eigen manier van voetballen en daar stappen we niet van af”, zei hij. „We hebben in de eerdere wedstrijden tegen Napoli gezien dat veel afhangt van weten wanneer je rustig aan moet doen en wanneer je moet versnellen”, aldus Pioli. „Dat is wellicht nog belangrijker dan een speler als Osimhen.”

„We hebben maar een minimale voorsprong”, zei Pioli. „We moeten als een team spelen en de bal heel goed in bezit houden. Dat gaat heel belangrijk zijn.” Bij Milan was de inzetbaarheid van Olivier Giroud nog onzeker. De Franse aanvaller had een blessure aan een achillespees, maar volgens Pioli kan hij dinsdagavond spelen.

Chelsea - Real Madrid

Interim-trainer Frank Lampard verdedigde in aanloop naar de tweede wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid de huidige status van Chelsea. Hij stelde dat zijn team ondanks de derde opeenvolgende nederlaag onder zijn leiding afgelopen zaterdag tegen Brighton & Hove Albion zeker niet gebroken is.

„We zijn niet waar we willen zijn, maar ik denk dat het woord gebroken nogal overdreven is. Waar we nu staan in de competitie is de realiteit, en in de Champions League staan we met 2-0 achter. Daar moeten we iets aan proberen te doen. Ik ben hier vaak op een Champions League-avond geweest. De sfeer zal geweldig zijn. Hopelijk kunnen we daarvan profiteren”, aldus Lampard.

Oud-speler Lampard zei ook bij uitschakeling achter zijn team te blijven staan. „Ik ben er trots op dat ik deze ploeg mag leiden. We zullen na morgen zien hoe we ervoor staan. Maar elke wedstrijd hebben we kans om te winnen.”

Na het verlies zaterdag in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion (1-2) kwam de Amerikaanse eigenaar Todd Boehly de kleedkamer in om de ploeg toe te spreken. Lampard zei daar begrip voor te hebben. „Hij heeft als eigenaar geïnvesteerd en dan is het zijn recht om naar de kleedkamer te komen. In het verleden was er ook kritiek op de oude eigenaar Roman Abramovich omdat hij nooit naar de wedstrijden kwam en dat was ook niet altijd waar.”

Ancelotti op zijn hoede

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft zijn spelers gewaarschuwd op hun hoede te blijven in het duel met Chelsea. Volgens Ancelotti is de wedstrijd tegen Real Madrid voor Chelsea een uitgelezen mogelijkheid om voor een ommekeer te zorgen. „We zijn ons hiervan bewust en moeten er zeker rekening mee houden”, zei Ancelotti. „We zijn in vorm en gemotiveerd als altijd. Dit zijn belangrijke wedstrijden en we moeten er staan. Er zijn nog negentig minuten te gaan en er kan van alles gebeuren. We moeten ons beste spel spelen.”

Vorig seizoen moest Real Madrid ondanks een voorsprong van 3-1 na de eerste wedstrijd ook diep gaan om de halve finale te bereiken. Chelsea won het tweede duel met 3-2 en maakte het Real Madrid moeilijk. „We denken zeker niet dat het makkelijk gaat worden. Ik heb veel ervaring in deze competitie en weet wat er in voetbal kan gebeuren. Maar we willen minder gedoe dan vorig seizoen”, aldus Ancelotti.

Choupo-Moting hervat training bij Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting heeft maandag de groepstraining bij Bayern München hervat. Coach Thomas Tuchel kan hem woensdag waarschijnlijk inzetten in de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League thuis tegen Manchester City.

Zonder de geblesseerde Choupo-Moting verloor Bayern München het eerste duel vorige week in Engeland met 3-0 van Manchester City. Tuchel hoopte afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Hoffenheim (1-1) al op hem te kunnen rekenen, maar hij bleek nog niet fit genoeg.

