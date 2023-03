PSV verhuurt Ledezma na contractverlenging aan New York City

Alvorens in te stemmen met een verhuur wilde PSV het contract met Ledezma verlengen tot medio 2025 om de transferrechten in handen te houden. Nu dat geregeld is, kan de verhuur afgerond worden.

Omdat in de MLS het seizoen gelijkloopt met het kalenderjaar ligt het in de lijn der verwachting, dat de huurperiode tot het einde van dit jaar zal lopen. In 2019 verruilde de in Phoenix Arizona geboren Ledezma de Zions Bank Real Academy, de opleiding van MLS-club Real Salt Lake, voor PSV.

De middenvelder, zoon van Mexicaanse ouders, speelde 23 duels voor de hoofdmacht van PSV en kwam daarin tot één goal. Daarnaast speelde hij 47 duels voor Jong PSV. Daarin kwam hij tot zeven doelpunten. Vanwege een kruisbandblessure stond hij in het seizoen 2020/2021 lange tijd aan de kant.