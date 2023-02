’Christian Atsu levend onder brokstukken gehaald na aardbeving Turkije’

Profvoetballer Christian Atsu, die bedolven raakte onder het puin door de zware aardbeving, is levend onder de brokstukken vandaan gehaald. Dat heeft Mustafa Özat, manager van zijn werkgever Hatayspor, bevestigd aan betrouwbare Turkse media. „Christian Atsu is met verwondingen uit het puin gehaald. Helaas ligt onze sportief directeur Taner Savut nog steeds onder de brokstukken”, liet Özat weten.

Een dag lang werd gevreesd voor het leven van de Ghanese profvoetballer. Atsu had zondagavond als invaller nog een heldenrol vervuld voor Hatayspor door als invaller in de zevende minuut van de blessuretijd de winnende treffer te maken in de wedstrijd tegen Kasimpasa (1-0). Trainer Volkan Demirel was door het dolle heen na de late goal.

De bekende oud-doelman deed enkele uren later na de verwoestende aardbeving een emotionele oproep op social media om meer hulp te sturen naar het zwaar getroffen rampgebied. Door een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter en meerdere zware naschokken is de grensregio van Turkije en Syrië zwaar getroffen. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 4300 en gevreesd wordt voor tienduizenden slachtoffers.

Atsu speelde in het seizoen 2013/2014 als huurling van Chelsea voor Vitesse en maakte vijf goals in 28 duels voor de Arnhemmers. De 65-voudig Ghanees international speelde verder voor FC Porto, Rio Ave, Bournemouth, Everton, Malaga, Newcastle United en Al-Read in Saoedi-Arabië. Sinds dit seizoen is hij speler van Hatayspor.

Maandagavond laat berichtten meerdere internationale media reeds, dat Atsu gevonden zou zijn, maar dat werd toen nog ontkend door zijn club en zijn management. Dinsdagochtend vroeg kon Hatayspor, dat actief is op het hoogste niveau in Turkije, wel met goed nieuws over de voetballer komen.