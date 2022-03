Dusan Tadic: ’Scheidsrechter had mij geel moeten geven en niet Antony’

„Het was misschien een rare actie. Maar als hij daar naar beneden gaat, kunnen wij wisselen”, zei de aanvoerder van Ajax tegen ESPN. „Makkelie is een goede scheidsrechter, maar hij had mij geel moeten geven en niet Antony.” Antony had enkele minuten eerder al geel gekregen omdat hij na zijn doelpunt (de 3-2) zijn shirt uittrok. De rechtsbuiten moest uiteindelijk dus met rood vertrekken.

Tadic en Antony zorgden er met late doelpunten voor dat Ajax alsnog van Feyenoord won. Bij rust leidden de Rotterdammers nog (1-2). „De eerste helft was niet goed. We speelden slordig en maakten veel fouten”, aldus Tadic. „De opbouw was slecht. Feyenoord zette goed druk. Dan moeten wij in een hoger tempo spelen en de bal maar één of twee keer raken.”

In de rust werden er duidelijke woorden gesproken, aldus Tadic. „We zeiden dat dit niet mogelijk was en dat we moesten opstaan.” De Serviër schoot zelf uit een vrije trap de 2-2 binnen. De bal zeilde over doelman Ofir Marciano in de verre hoek. „Dat deed ik bewust. Ik zag de keeper te veel bij de eerste paal staan”, zei Tadic, die Antony even later van dichtbij de 3-2 zag binnenschuiven. „Met de binnenkant van zijn voet, dat is beter. Daarvoor deed hij het twee keer met zijn wreef. Dit is een belangrijke overwinning voor ons, zeker na het verlies tegen Benfica.”

Toornstra: eerste helft verder afstand moeten nemen

Jens Toornstra kon maar moeilijk begrijpen dat Feyenoord de Johan Cruijff ArenA met een nederlaag verliet. „Ons plan werkte in de eerste helft. We zetten Ajax vroeg onder druk en daar wisten ze vaak geen raad mee”, aldus Toornstra in een eerste reactie tegen ESPN. „We hebben goede kansen gehad en hadden in die fase de afstand kunnen vergroten, of misschien wel moeten vergroten.”

Toornstra vond het niet verrassend dat Feyenoord voor rust veel ruimte kreeg. „Ajax kan heel goed voetballen. Maar als ze de bal verliezen, ligt er heel veel ruimte”, aldus de middenvelder. „De tweede helft stond het ook prima. Ajax creëerde lange tijd heel weinig. Ik had echt het gevoel dat we deze wedstrijd zouden winnen. We hebben hier in Amsterdam een aantal keer niets te vertellen gehad. Dat was vandaag helemaal niet het geval.”

Slot ziet Feyenoord veel goed doen

Trainer Arne Slot zag Feyenoord verklaarde de nederlaag met twee belangrijke momenten, waarbij doelman Ofir Marciano en spits Cyriel Dessers er niet goed uitzagen.

Dessers ging in de slotfase van de eerste helft bij een voorsprong van 1-2 voor eigen succes. „Ik snap dat hij zijn actie wil afmaken”, zei Slot. „Hij heeft ook niet het overzicht dat ik vanaf de bank heb. Maar als hij de bal breed legt op Jens Toornstra, dan staat het denk ik 1-3.”

Doelman Marciano, de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow, ging in de fout bij de 2-2 van Dusan Tadic. „Laat ik vooropstellen dat Tadic die vrije trap geweldig raakt”, zei Slot. „Maar hij staat geloof ik 5 meter van de achterlijn als hij die bal trapt. Marciano heeft ook goede wedstrijden voor ons gespeeld. Maar Justin Bijlow is de nummer 1 van Nederland. Wij waren afgelopen zomer niet in de situatie om een nagenoeg gelijkwaardige vervanger aan te trekken.”

„Dit was geen doorsnee Klassieker”, zei Slot na de zesde nederlaag op rij van Feyenoord tegen Ajax. „We hebben ze vooral in de eerste helft erg onder druk gezet. Ajax speelde ook niet zo als de mensen hier gewend zijn. Dat kwam ook door ons. Maar in de tweede helft zetten ze er met Brian Brobbey nog een goede spits bij. Dan wordt het steeds lastiger. Je hoopt dan op een paar mooie reddingen van onze doelman. Die kan ons dan in de race houden. Maar helaas werd de druk te groot.”