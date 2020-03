Ook in de Japanse voetbalcompetitie is de eerste coronabesmetting een feit

Het gaat om Gotoku Sakai, een 29-jarige verdediger van Vissel Kobe die 42 interlands heeft gespeeld voor Japan. De ploeggenoot van onder anderen Andres Iniesta en Thomas Vermaelen kreeg woensdag koorts en sloeg daarom uit voorzorg een dag later al de groepstraining over.

Sakai is getest in het ziekenhuis en daaruit bleek dat hij is besmet. Volgens Vissel Kobe heeft verder niemand bij de club symptomen die ook wijzen op besmetting. Het trainingscomplex van de club wordt gedesinfecteerd en is voorlopig gesloten.

Excuses

„Het spijt me voor alle zorgen die ik heb veroorzaakt bij mijn medespelers, de stafleden, familie, vrienden, supporters en iedereen in Japan”, zegt Sakai op de website van zijn club.

„Iedereen neemt de benodigde voorzorgsmaatregelen. Ik heb ook geprobeerd drukke plaatsen te vermijden, ik heb steeds de tijd genomen om mijn handen te wassen en ben voorzichtig geweest met alles wat ik deed. Helaas ben ik nu toch besmet. Ik kan alleen maar hopen dat ik het virus niet heb overgedragen aan anderen.”

Duits verleden

Sakai speelde jarenlang in Duitsland voor VfB Stuttgart en Hamburger SV.