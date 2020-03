Duitse profvoetballer besmet met coronavirus

Hannover 96 vermoedt dat Hübers zaterdag is besmet tijdens een evenement in Hildesheim, een stad in deelstaat Nedersaksen. Hij heeft sindsdien geen contact meer gehad met zijn teamgenoten, die desondanks wel worden onderzocht.

„Timo heeft zich voorbeeldig gedragen. Hij vertoont zelf geen symptomen. Maar hij ontdekte dat een persoon die bij hem was geweest tijdens het evenement positief testte en meldde dat aan de dokter. Vervolgens ging hij thuis tijdelijk in quarantaine”, aldus sportdirecteur van Hannover 96 Gerhard Zuber.

De afspraken met de media zijn door Hannover, dat komend weekend wel in actie komt, afgezegd.